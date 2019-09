Summit in Vaticano di tutti gli allievi di Ratzinger per parlare delle sfide dei preti

Mercoledì 18 Settembre 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 12:35

Città del Vaticano - Teologi, vescovi, professori, accademici, cardinali. I circoli degli allievi di Joseph Ratzinger-Papa Benedetto XVI hanno organizzato un simposio - per la prima volta aperto al pubblico - che si terra' in Vaticano, nelle sale del Pontificio Collegio Teutonico, il 28 settembre prossimo. Il summit sara' dedicato alle «Sfide attuali per l'Ordine sacro». Tutte le relazioni e le discussioni si concentreranno sull'essere prete oggi alla luce della teologia del pontefice emerito. Tra i relatori ci saranno i cardinali Kurt Koch e Gerhard Ludwig Mueller, nonche' i professori Karl-Heinz Menke, Marianne Schlosser, Esther Gomez, Christoph Ohly e Ralph Weimann. Per altre informazioni esiste anche un sito: https://ratzinger-papst-benedikt-stiftung.de.