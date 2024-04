Agerola, la statua di Sant’Antonio Abate a Roma per la benedizione di Papa Francesco

Papa Francesco benedice l’antico simulacro di Sant’Antonio Abate patrono di Agerola. È avvenuto nel corso dell'udienza generale in programma ieri presso presso Piazza San Pietro dove il Santo Padre ha incontrato una delegazione della cittadina montana che si affaccia sulla Costiera Amalfitana,

A guidare la delegazione di pellegrini di Agerola giunta a Roma con l’antico simulacro di Sant’Antonio Abate, il sindaco Tommaso Naclerio e il parroco don Giuseppe Milo che si sono soffermati con Papa Francesco nel momento in cui il Pontefice ha proceduto alla benedizione dell’antica statua del Santo e del nuovo Toson e croce realizzato con maestria e passione dai Maestri Orafi Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio.

«Io e Tommaso Naclerio sindaco di Agerola abbiamo parlato di Agerola e della grande fede che il nostro popolo ha per Sant’Antonio Abate che diventa per noi fiaccola per raggiungere Gesù Cristo - dice il parroco - Il Santo padre con un grande sorriso e tanta tenerezza ha risposto: di cuore vi benedico tutti».

«L'incontro ha riempito il cuore di tutti noi di gioia e di commozione - dice il sindaco di Agerola - Il nostro amato Sant'Antonio Abate, Patrono di Agerola, ha ricevuto a Roma, in piazza San Pietro, la benedizione dal Santo Padre.

Un'emozione unica per me, don Giuseppe Milo, i portatori di Sant'Antonio Abate e la comunità di fedeli e concittadini accorsi a Roma.

nella chiesa di Santa Maria della Salute con un messaggio: la protegga e la custodisca con la sua preghiera. La delegazione di Agerola ha raccolto il messaggio di Papa Francesco che ha richiamato i fedeli alla temperanza, alla virtù della giusta misura per diffondere pace ed equilibrio.