Papa Francesco il 4 luglio riceverà per la terza volta il presidente Putin

Mercoledì 5 Giugno 2019, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 18:40

Città del Vaticano - Il presidente Vladimir Putin torna in Vaticano. Papa Francesco lo riceverà la prima settimana di luglio, il giorno 4. Ad annunciare questa visita è l'agenzia argentina Telam. E' la terza volta che Putin viene ricevuto a Santa Marta dal pontefice. Per una curiosa coincidenza la visita di Putin coincide con un summit in Vaticano convocato dal pontefice tra tutti i vescovi ucraini per affrontare il tema della crisi in Ucraina. A fare da sfondo le tensioni tra Russia e Kiev e la recente separazione della Chiesa ortodossa ucraina dal Patriarcato di Mosca, uno scisma che è stato interpretato in modo «ostile» dagli ortodossi legati al Patriarca Kiril.