Napoli, la dea dei misteri: San Giovanni Maggiore e l'enigma delle lapidi

«È per questo che le sirene seducono, non solo per ciò che fanno udire, ma per ciò che brilla nella lontananza delle loro parole» (Michel Foucault).



Dalle profondità della terra al cielo sopra Partenope, dalle viscere di Neapolis al pantheon degli dei. C'è una chiesa, nel cuore di Napoli magica, dove tutto si confonde: il mito e la storia, l'arte e la religione, i culti misterici e le ricerche archeologiche. È la basilica di San Giovanni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati