A Palinuro approda Stella del Nord, lo yacht di Andrea Bocelli

La Stella del nord approda a Palinuro. Si tratta dello yacht di Andrea Bocelli. Ampio e spazioso e con un’altezza interna di 2.10m, Stella del Nord è uno yacht elegante con interni in Olmo, raffinate tappezzerie e parquet in Iroko. Ha due saloni, uno sul ponte principale e uno su quello superiore, quattro comode cabine per gli ospiti sottocoperta, compresa l’armatoriale a centro nave, amplissimi spazi di stivaggio e uno spaziosissimo sun deck. Il terrazzo poppiero del ponte superiore può alloggiare un tender di 5 metri.

Chissà che Bocelli non sia a bordo e non decida di fare una sortita in paese.



