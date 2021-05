Acque reflue smaltite illecitamente: denunciato proprietario di un'azienda bufalina

Blitz dei carabinieri in un'azienda bufalina ad Eboli. I militari della stazione di Santa Cecilia e della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, hanno denunciato a piede libero il titolare di un allevamento di bufale per smaltimento illecito di acque reflue provenienti dalla sala mungitura degli animali convogliate in un canale consortile che confluiva nel fiume Sele e poi in mare. I controlli sono stati effettuati anche dalle guardie ambienatli dell'associazione Kronos. Sono state sequestrate tre vasche, un'area di 6.000 metri quadri ed un terreno agricolo di 2.000 metri quadri.