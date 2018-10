Agropoli, anziano ritrovato morto in casa

Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:59

Un uomo di 78 anni è stato trovato privo di vita, questa mattina, al piano terra della sua abitazione ad Agropoli. A rinvenire il corpo esanime, su una poltrona, macchiato di sangue, è stato un familiare che ha allertato la centrale operativa del 118 e i carabinieri. Il cadavere è stato trovato intorno alle 6.30, con una profonda ferita in un fianco. Quando sul posto è arrivata l'ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Agropoli, il medico a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso. Fin da subito è stato chiaro che l'uomo non era rimasto vittima di un omicidio. Vicino al corpo è stato rinvenuto un piccolo coltello con il quale, in base alle indagini dei carabinieri di Agropoli guidati dal capitano Francesco Manna, l'anziano si è inferto da solo il colpo mortale. A quanto pare era turbato a causa di gravi problemi di salute. Dopo l'esame esterno del medico legale, accertato che si trattava di suicidio, la salma è stata restituita ai familiari.