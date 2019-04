Ai domiciliari per furto, evade e ritorna a rubare: finisce in carcere

Sabato 6 Aprile 2019, 15:21

Aveva violato più volte i domiciliari, una misura cautelare che gli era stata imposta dopo il furto di un'auto. Ma nell'ultima settimana, stando ad un controllo delle forze di polizia, l'uomo, L.A. , 38enne con precedenti di Nocera Inferiore, era tornato a delinquere. Oltre a violare la misura cautelare impostagli dal gip in precedenza. E' stato arrestato dalla polizia di stato qualche giorno fa.Secondo le indagini del commissariato di polizia guidato dal vice questore Luigi Amato, il 38enne nocerino era evaso dagli arresti domiciliari per commettere altri reati, nello specifico contro il patrimonio. Furti. Che gli sono valsi una nuova denuncia all'autorità giudiziaria, con l'apertura di un ulteriore fascicolo a suo carico. Ma anche il carcere. La procura infatti, nel raccogliere l'informativa della polizia, ha chiesto e ottenuto un aggravamento della misura cautelare, disponendo la custodia in carcere per L.A. L'uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione e condotto presso la casa circondariale di Salerno-Fuorni.