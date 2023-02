Un nuovo brand di lusso approda in Costiera Amalfitana. È Anantara, catena alberghiera del gruppo Minor Hotel, che ha fatto del connubio tra lusso e natura una mission su scala mondiale, offrendo esperienze indimenticabili nei suoi lussuosi hotel e resort. Una sorta di olimpo della ricettività nel quale, dalla prossima primavera, entrerà a far parte anche il Grand Hotel Convento di Amalfi che passerà dalla Nh Collection, altra catena del gruppo Mirror, proprio ad Anantara.

L'arrivo del brand in Costiera contribuirà così ad accrescere il prestigio del territorio, grazie alla notorietà del marchio che si rivolge a una clientela di alto livello proveniente da tutto il mondo e abituata all'eccellenza del lusso asiatico, dove Anantara ha le sue radici. L'indotto, così come sottolineano dalla Mirror, sarà forte anche per l'intera zona: grazie al progetto, sono previste decine di nuove assunzioni, sia stagionali che non, che daranno l'opportunità di confrontarsi con una nuova realtà internazionale, oltre che favorire una maggiore occupazione sul territorio. Per questo, lo storico albergo che sorge sul monte Falconcello all'interno di un ex convento appartenuto ai frati cistercensi, sarà oggetto di un nuovo intervento di restauro che servirà a offrire camere completamente rinnovate, così come i ristoranti e la nuova spa. Nel rispetto dei materiali originali e del design dell'edificio che risale a 800 anni fa, Minor Hotels svolgerà un'attenta e scrupolosa opera di conservazione, manutenzione e restauro per preservare l'aspetto originale della facciata, offrire un maggior senso di accoglienza e valorizzare i volumi. Durante la ristrutturazione, le camere e gli spazi comuni del nuovo hotel Anantara (oltre ad Amalfi il brand gestisce anche Palazzo Naiadi a Roma) saranno rinnovati, mentre la chiesa tardo-barocca beneficerà di un restauro conservativo dell'altare in marmo e del pavimento in maiolica.



L'edificio storico, di proprietà del Comune di Amalfi, conta 52 camere e suite dove saranno preservati i pavimenti in piastrelle, i soffitti a volta e le pareti imbiancate a calce. La nuova gestione ha annunciato l'utilizzo di tessuti pregiati, mobili di design e pezzi di arte contemporanea di provenienza locale uniti ai più recenti comfort high-tech. Le suite saranno dotate di piccole piscine e ampie vedute sulla Costiera, mentre la zona del resort con la piscina sarà ridisegnata e arricchita da una pizzeria gourmet. La cucina continuerà a ispirarsi ai sapori mediterranei mentre per le aree benessere sono previste una nuova spa e una panoramic gym completamente attrezzata per allenamenti con vista su Amalfi. «Solo in questo modo, ogni esperienza che gli ospiti vivranno potrà essere davvero eccezionale» dice Dillip Rajakarier, Ceo di Minor Hotels, che prevede l'inserimento in hotel di nuove figure professionali con il compito di rafforzare il team e contribuire con nuove expertise al settore dell'ospitalità di alta gamma.