Capodanno ad Angri senza fuochi illegali: sanzioni da 500 euro

Giovedì 28 Dicembre 2017, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieto di accensione dei fuochi pirotecnici illegali per la notte di capodanno. Lo ha deciso con una ordinanza, cofirmata col responsabile della polizia locale, il sindaco Cosimo Ferraioli. Il provvedimento sarà valido dalle ore 20 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio 2018. La sanzione per i trasgressori è stata fissata in 500 euro mentre l'amministrazione comunale potrà concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito di particolari manifestazioni. Premessa del provvedimento «fare appello al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che l'accensione di fuochi pirotecnici illegali può avere per la sua sicurezza e quella degli altri».