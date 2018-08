Mercoledì 22 Agosto 2018, 14:35

ANGRI - Carico non sistemato correttamente, tir rovescia conserve di pomodori lungo il tratto di collegamento tra corso Vittorio Emanuele e via Nazionale. Il conducente dell'autoarticolato è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale, che gli hanno sequestrato i documenti di circolazione, in attesa che la strada venisse ripristinata.