Mercoledì 29 Agosto 2018, 18:07

Un registro comunale che risale ai tempi dei Borboni su una bancarella di rigattiere a Napoli. L'acquisto per pochi euro da parte un passante, l'antico registro che arriva a un giornalista e storico, che ne capisce l'importanza e lo riconsegna al Comune che fa della Storia un suo punto fermo. È la storia del registro delle delibere regalato da Giuseppe D'Amico all'amministrazione comunale di Teggiano e al consigliere comunale Conantonio D'Elia.A margine della presentazione del libro di Vincenzo Andriuolo “Friseddi ri carajesima” organizzata dall’associazione AmoDiano guidata da Maria Rita Di Sarli, il dono del registro delle delibere adottate dal consiglio comunale tra il marzo 1855 e il gennaio 1861. «È giusto che torni nel luogo dal quale ignoti lo avevano asportato. Il mio è un dono per la città di Teggiano e spero possa essere utile per una migliore comprensione degli ultimi anni di vita borbonica», ha dichiarato il giornalista, storico e scrittore al momento della consegna nello scatto di Ph Volcei Press.