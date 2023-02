Nozze da record: 70 anni di matrimonio per Carmela e Biagio di Ascea. La festa per le nozze di ferro proprio oggi nel giorno di San Valentino. In tempi di divorzi facili e matrimoni lampo, anniversari del genere fanno sgranare gli occhi.



Per ben 70 anni Carmela è Biagio sono rimasti uniti, nonostante tutto. Una bella storia d'amore che arriva dalla località costiera del Cilento e condivisa da tutta la comunità locale.