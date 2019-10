Venerdì 4 Ottobre 2019, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 19:51

Liberate le tartarughe marine che erano state affidate alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli. Questa mattina, due delle tre tartarughe curate hanno ripreso il mare, dopo una piccola “cerimonia” alla quale hanno assistito molte persone tra semplici curiosi, bambini, ed addetti ai lavori. Il ritorno in male per due degli splendidi esemplari di tartarughe marine di cui si è occupato in tempi recenti la stazione zoologica, è avvenuto, nel tratto di mare che costeggia via degli Oleandri ad Ascea Marina. A riprendere la via del mare sono state Fortunella e Pitor: la prima è stata recuperata il 10 novembre dello scorso anno a Bacoli, in condizioni molto difficili. Debilitata, molto magra e poco reattiva, aveva profonde lesioni sulla pinna anteriore destra e sul collo, provocate da un cordino che la povera Fortunella aveva anche ingerito, con forti lesioni al becco e alle anse intestina.