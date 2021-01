Assembramenti e liti dinanzi i bar a Battipaglia. I carabinieri hanno denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale il figlio di un finanziere che era in compagnia di altre persone dinanzi un bar. Alla vista degli uomini in divisa molte persone che non indossavano la mascherina e sorseggiavano bibite dinanzi il bar sono fuggite vie.

Durante i controlli un giovane, figlio di un finanziere, è stato identificato dai militari e denunciato a piede libero. La polizia nei giorni scorsi ha chiuso un bar, ha sanzionato il titolare dell'esercizio commerciale e alcuni clienti. Assembramenti dinanzi i bar anche il 31 dicembre dove molti giovani hanno consumato bibite dinanzi i locali in barba a tutte le norme per evitare il contagio dal Covid-19.

