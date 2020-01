Il Marina d'Arechi ha partecipato al Boot Dusseldorf 2020, il più importante salone nautico e degli sport acquatici d'Europa. Si tratta della quinta volta per il porto salernitano che, oltre a promuovere la sua infrastruttura, ha assunto la veste di ambasciatore delle meravigliose attrattive del territorio provinciale e regionale sul mercato estero.



L'edizione 2020 ha espresso numeri rilevanti: 230.000 metri quadri, 1.900 espositori, 18 padiglioni, 250.000 visitatori. Lo stand di Marina d'Arechi ha saputo attrarre e interessare appassionati del mare provenienti da ogni parte del mondo. Sono state sottoscritte circa 150 manifestazioni di interesse per gli ormeggi salernitani, per periodi più o meno lunghi, così suddivisi per Paese di provenienza della clientela: 40% Germania, 14% Francia, 13% Regno Unito, 12% Italia, 11% Austria, 10% resto del mondo. Continua l'orientamento verso imbarcazioni di dimensione medio-grande: 18% fino a 12 metri, 40% tra i 12 e i 15 metri, 22% tra i 15 e 18 metri e 20% di lunghezza superiore ai 20 metri.



«Le azioni di promozione messe in campo da Marina d'Arechi - ha detto il presidente Agostino Gallozzi - rappresentano uno degli strumenti chiave per fare conoscere l'infrastruttura al mercato extra regionale che si configura come il 50% circa della nostra clientela. Siamo, infatti, sempre più convinti della necessità di essere pienamente operativi sul versante internazionale».



Il Boot Dusseldorf 2020, inoltre, è stata l'occasione per presentare agli operatori del settore la quarta edizione del Salerno Boat Show, il salone nautico che Marina d'Arechi organizzerà dal 3 all'11 ottobre 2020 con una festa del mare aperta a tutti gli appassionati. © RIPRODUZIONE RISERVATA