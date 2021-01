La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si conferma da oltre un ventennio come luogo di dialogo e confronto tra cultura e business. Un connubio che vedrà anche il coinvolgimento e la partecipazione di tre prestigiose Università. Sotto la direzione della della professoressa Maria Teresa Cuomo del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno, è nato un progetto di ricerca volto a indagare le condizioni di rilancio del turismo archeologico.

Il campione preferenziale coinvolgerà Millennial e Generazione Z. La ricerca, oltre al Macref - Laboratorio di Management dell'Ateneo salernitano, si arricchisce del contributo scientifico del Criet - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e del Dipartimento di Marketing della Middlesex University di Londra.

Nell'interpretare i nuovi comportamenti cui la società ha dovuto uniformarsi per fronteggiare la pandemia, la ricerca dimostra che coniugare business, cultura e patrimonio non solo è possibile, ma necessario e doveroso, trovando validi alleati proprio nelle nuove forme di connessione virtuali. In tal senso i social media possono divenire strategici alleati emozionali nel preparare il terreno a un «new deal» del turismo archeologico.

