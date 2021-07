Imbratta la strada con insulti alla ex, il consigliere comunale risponde sui social

Caccia a Teggiano a una persona che ha imbrattato una strada del centro storico del paese con una scritta oscena. Un atto vandalico con l'aggiunta di offese a una donna. Il consigliere comunale della città museo del Vallo di Diano, Conantonio d'Elia, ha fotografato l'atto vandalico e offeso l'ignoto sui social (rimandando al mittente l'insulto scritto sulla strada).

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Rogo nell'azienda agricola: in fumoballe di fieno e mezzi... L'INFLUENCER L'ex gieffina Lorenzini in pannenel Vallo di Diano:... L'INIZIATIVA Paestum e Alto Cilento si candidanoa Capitale italiana della...

Da tempo a Teggiano si dà caccia, grazie al sistema di telecamere, ai vandali e diversi sono stati multati e in più costretti a ripulire le prorie nefandezze. In questo caso ci sono anche le offese, si presume verso una ex, e questo potrebbe far scattare anche altro tipo di denunce. «Gli accertamenti sono in corso e credo che avremo ottime occasioni di risalire all'identità del vandalo», ha riferito D'Elia che non ritira l'offesa, anche se qualcuno potrebbe definirla poco politica.