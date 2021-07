Rogo nell'azienda agricola: in fumo balle di fieno e mezzi agricoli

Ingenti danni alla struttura e ai mezzi agricoli per un rogo scoppiato in un'azienda agricola nel Vallo di Diano. È stato un pomeriggio di duro lavoro, quello di ieri ieri, per i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno impiegato diverse ore per spegnere l’incendio che si è sviluppato in un’azienda agricola.

In fiamme un fienile, diverse balle e danni anche a dei mezzi agricoli. I vigili del fuoco guidati dal caposquadra Bruno Mangieri hanno lavoro senza sosta per domare l’incendio e poi bonificare l’area. L’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito o comunque da un evento accidentale.