Cagnetta con le gambe spezzate e lasciata in una bacinella

Probabilmente maltrattata, ferita, poi abbandonata in una bacinella. È la storia della piccola Angel, cucciola di 2 mesi, salvata giorni fa dopo essere stata condannata a morte certa in una frazione di Cava de' Tirreni.

«Abbiamo un pugno nello stomaco, un magone nel cuore. Ieri questa cucciola è stata abbandonata in una bacinella di plastica tremante ed impaurita, tra le erbacce - scrive Teresa Salsano, del canile municipale - ma la cosa più tremenda e drammatica non è neppure questo gesto schifoso e vile, ma sono le sue zampine posteriori che non hanno sensibilità. E molto probabilmente ha riportato, per cause che non sappiamo o un calcio o investita, danni irreversibili alla colonna vertebrale che non le permetterà mai più di camminare, correre, giocare autonomamente ed è solo una cucciola. Aspettiamo già sconfitti e tanto addolorati l'esito della radiografia sperando di sbagliarci ed in un miracolo di Dio. Grazie a Luana Mazza per essere stata vicino a lei fino all'arrivo del Servizo Veterinario Asl ed al dottore Antonio Polichetti che gli ha prestato il primo soccorso».

Sull'episodio non è escluso che venga presentata anche una denuncia.