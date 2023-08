Choc anafilattico mentre guida sulla A2: camionista salvato dalla Polizia stradale

Paura per un camionista punto da un insetto lungo l'A2 del Mediterraneo questa mattina intorno al chilometro 61 in direzione sud. L'uomo ha infatti rischiato lo choc anafilattico ma è riuscito a fermarsi in tempo e chiamare soccorso.

Pronto l'intervento da parte degli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina guidati dall'ispettore capo Nicola Molinari e del personale del 118. Il camionista è stato curato sul posto e poi trasferito all'ospedale "Luigi Curto" di Polla.

Poco prima gli agenti hanno anche lavorato su un incidente stradale al km 65 ma in direzione nord con un'auto terminata contro il guard rail in corsia di sorpasso. Per fortuna senza gravi conseguenze. Anche in questo caso fondamentale l'intervento della Polizia stradale e dei tecnici dell'Anas.