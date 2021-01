Con le dimissioni del capo dell'opposizione a Campagna, Andrea Lembo, si ridisegna il volto dell'opposizione, composta anche da Amedeo Giordano, che ha lasciato la maggioranza un mese fa. Sarà Adelfio Pierro a subentrare in consiglio comunale, nella prima seduta utile, e non Valeria Salito come indicato in un primo momento.

In vista delle elezioni del 2023 qui già iniziano i posizionamenti, considerando che l'attuale sindaco, Roberto Monaco, non potrà più ricandidarsi.



Le dimissioni di Lembo, che nel 2018 fu candidato a sindaco, sono intervenute per motivazioni professionali, considerando la sua nomina in Ecoambiente, e politiche proprio in vista di una riorganizzazione di una coalizione alternativa all'attuale. Anche se i tempi sono lunghi, in realtà, qui è già campagna elettorale aperta.

