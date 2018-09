CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Settembre 2018, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 10:12

CAMPAGNA - Il raduno della Lega si sposta al mese di ottobre, ma la contromanifestazione ci sarà comunque. Seminari, approfondimenti e «concerto antirazzista» animeranno il prossimo week end, ma senza etichette di partito. Al centro resta la diatriba sui due eventi, sulla quale è intervenuto anche il primo cittadino di Campagna, Roberto Monaco. «C'è chi lavora per contrastare le idee degli altri perché evidentemente non ne ha di proprie», ha detto intervenendo all'inaugurazione della locale sede della Lega, durante la quale è stato annunciato il rinvio del raduno. Oltre ad un saluto istituzionale, Monaco ringrazia la Lega per aver fatto divenire Campagna una «città al centro del dibattito su questioni collegate al Sud». «Che la Lega scelga di fare un raduno nel Mezzogiorno - dice Monaco - significa tante cose, come la demolizione del fatto che non sia più un movimento territoriale, cosa che ha dimostrato alle elezioni, ma anche che metta in agenda temi importanti per il Mezzogiorno». Il primo cittadino esprime così vicinanza al partito. Solo vicinanza istituzionale o c'è forse un tentativo di avvicinamento strategico anche in vista delle elezioni in Provincia? Monaco, infatti, è in pectore per una candidatura a presidente da parte del centro destra.