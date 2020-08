Starsky e Hutchinson, ex vigile del fuoco che gira il mondo in bicicletta con il suo cane per difendere l'ambiente

Tappa a Matinella di Albanella per Martin Hutchinson, un ex vigile del fuoco di Manchester che dal 2006, insieme al suo fedele amico a quattro zampe Starsky, gira il mondo in bicicletta, con un unico obiettivo: diffondere e promuovere la cura dell’ambiente. Macinando chilometri Martin racconta l’emergenza rifiuti nel nostro pianeta, in particolare il problema della plastica. Dal Messico, prima tappa dei suoi viaggi, all’Italia, Martin e Starsky hanno percorso circa 50 mila chilometri complessivi a bordo della Recumbent Trycicle. E’ possibile seguire il viaggio sul suo profilo Facebook, la sua prossima tappa è Policoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA