Capaccio, auto si ribalta e finisce nel parcheggio della scuola

Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:11

Scontro tra due auto questa mattina in località Santa Venere. Dopo l'impatto una Renault Clio si è ribaltata ed è finita nell'ingresso del parcheggio dell'Istituto Alberghiero. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11, mentre gli allievi erano nelle aule. Il fragoroso rumore dell'impatto ha fatto correre tutti alle finestre, docenti ed alunni. Nella vettura, che aveva il parabrezza completamente in frantumi, c'era una donna con una grave ferita ad un braccio. Subito sono stati allertati i soccorsi. Per aiutare la donna ad uscire dall'abitacolo è stato chiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania. L'equipe dell'ambulanza del 118, dopo aver prestato le prime cure alla signora, una cinquantaduenne del posto, l'ha trasportata in ospedale a Vallo della Lucania dov'è stata ricoverata in prognosi riservata. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale di Capaccio Paestum. Più volte è stata segnalata la pericolosità di quel rettilineo che parte dall'incrocio semaforico a sud dell'area archeologica. Se l'incidente si fosse verificato in un altro momento, in quel posto si sarebbero potuti trovare gli studenti dell'Alberghiero e le conseguenze sarebbero state ancora più gravi.