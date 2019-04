CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Aprile 2019, 11:56

Il 33 per cento dei salernitani risulta indebitato. Mediamente per oltre trentamila euro (30.349 per la precisione) e con una rata mensile pro-capite di 348 euro. La maggior parte di questi debiti (47,5%) sono riconducibili a prestiti finalizzati.LE VOCII prestiti, cioè - che rientrano nell'area del credito al consumo - destinati all'acquisto di beni e servizi: automobili (meglio se usate), moto, elettronica ed elettrodomestici, articoli di arredamento, viaggi e altro ancora. Subito dopo troviamo i prestiti personali (33,8%) che, in genere, sono ricollegabili a progetti familiari destinati a sostenere, per esempio, gli studi dei figli o a fare fronte a cure sanitarie, spesso impreviste. E, poi, ci sono i mutui (18,7%). Una percentuale che, sebbene inferiore a quella nazionale (22,1%) è superiore a quella regionale (15,9%) e conferma la prudenza negli investimenti da parte delle famiglie salernitane che scelgono di ricorrere a piani di indebitamento di medio e lungo termine anche in presenza di un reddito disponibile non sempre consistente. Insomma, più credito al consumo per mantenere livelli di qualità della vita accettabili, ma anche il mutuo per mettersi con le spalle al coperto e per lasciare un tetto sicuro ai figli.