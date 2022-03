La cicogna è tornata nel Vallo di Diano, un appuntamento fisso da 27 anni

Il maschio della cicogna è tornato nel Vallo di Diano. E' il 27esimo anno consecutivo che la cicogna sceglie il Vallo di Diano e in particolare l'area tra Teggiano e Sala Consilina per nidificare. Il maschio prepara il nido e poi arriverà la femmina per depositare le uova.

Lo spettacolo della natura che si ripete da quasi tre decenni avviene a pochi metri dal Tanagro, sotto l'occhio attento dei volontari dell'Ataps che controllano la zona e la tranquillità delle cicogne. Inoltre sin dal primo anno Enel, sui quali tralicci le cicogne nidificano, ha lavorato per favorire la "magia" della natura e del ritorno della cicogna.

