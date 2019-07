Giovedì 25 Luglio 2019, 17:56

VALLO DELLA LUCANIA. Attimi di paura questo pomeriggio sulla Cilentana. Un'auto, un'utilitaria Ford, con a bordo mamma e figlio, si è improvvisamente ribaltata. Probabile che la donna alla guida, una quarantenne, abbia perso il controllo della vettura che ha impattato contro il guardrail e poi si è cappottata adagiandosi su un lato. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Sul posto i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso mamma e figlioletto di circa dieci anni; i due sono stati trasportati per accertamenti presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione; entrambi non hanno riportato gravi ferite. Notevolmente danneggiata, invece, la vettura. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente al vaglio delle forze dell'ordine.