Sabato 25 Agosto 2018, 17:34

Tre incidenti in poche ore sulla A2 del Mediterraneo, tutti nel tratto in provincia di Salerno. Uno nei pressi dello svincolo di Padula e due tra Petina e Polla. A Padula tamponamento tra tre auto, in galleria tra Petina e Polla un altro scontro tra tre auto. Quattro i feriti, per fortuna non gravi. Sempre nei pressi di Petina un'auto è andata a sbattere contro il muro. Due giovani feriti.L'ultimo fine settimana di agosto comporta traffico intenso e lunghe file, gli incidenti non agevolano certo la circolazione. Sugli incidenti lavoro intenso degli agenti della polizia stradale di Sala Consilina e Lagonegro, dei tecnici dell'Anas e dei carro attrezzi delle ditte Menafra e Aci Global D'Amelio per larimozione dei mezzi.