Coronavirus, gironzolava per strada con la droga: arrestato dai carabinieri

Gironzolava con la droga per le strade di Montecorvino Rovella ed è stato arrestato dai carabinieri. Il pusher, 32enne di Montecorvino Rovella, l'altra sera si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando i controlli per far rispettare i decreti per evitare il contagio del coronavirus e appena ha notato i militari ha gettato un pacchetto di sigarette contenente marijuana. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno perquisito il pusher e hanno perlustrato la sua abitazione dove sono stati rinvenuti 67 grammi di marijauana e due di hashsish. Il malvivente è stato arrestato per detenzione finalizzata alla vendita di stupefacenti ed è stato denunciato per non aver rispettato le norme inerenti il contagio da coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA