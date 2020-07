Tre nuovi casi di positività al coronavirus sono emersi stamattina a Salerno. Si tratta, fa sapere la Asl salernitana, dei congiunti di una donna della frazione Cappelle risultata positiva alcuni giorni fa. Sono 4 al momento i nuovi positivi nel Salernitano: oltre ai tre del capoluogo, c'è un nuovo caso nel comune di Agropoli e si tratta della madre di un giovane risultato positivo giorni fa.

Un nuovo caso anche in provincia di Avellino: la Asl di Avellino comunica infatti che una persona residente nel comune di Moschiano è risultata positiva al Covid-19 a seguito di un tampone effettuato all'ospedale di Nola. La persona, asintomatica, è già in isolamento in quanto contatto di un caso positivo proveniente dalla provincia di Napoli. L'Asl di Avellino fa sapere di aver predisposto l'indagine epidemiologica e l'effettuazione di 30 tamponi ai familiari e ai contatti stretti del caso residenti nella provincia di Avellino.

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA