Caso di coronavirus a Battipaglia. Un uomo, 48enne residente a Battipaglia, ha contratto il Covid-19 e la conferma è giunta nelle ulltime ore dall'Asl di Salerno dopo che l'uomo è stato sottoposto al tampone.diretti dal colonnello, sono a lavoro per individuare tutte le persone che l'uomo ha incontrato negli ultimi giorni. Le condizione di salute del paziente non sono preoccupanti ed è stato già sottoposto alla terapia prescritta dai sanitari per combattere il virus.