Lo speaker radiofonico di Radio Alfa, Pierpaolo Fasano, è ricoverato all'ospedale Loreto Mare di Napoli alle 3 della scorsa notte "dopo un viaggio che definire 'tribolato' sarebbe un eufemismo", ha scritto sulla sua pagina Facebook.

«Ce la sto mettendo tutta per cacciare via dal mio corpo questo maledetto virus - ha scritto il 33enne giornalista di una delle radio più seguite della provincia di Salerno -. Grazie a tutti voi per l'affetto che mi fa commuovere ogni giorno. Pubblico questa ulteriore foto, ancora una volta, per smuovere le coscienze dei tanti negazionisti che ancora aprono bocca. Il covid-19 esiste e fa molto male».

