Ultimo aggiornamento: 16:46

Si registra un altro decesso al polo Covid Mauro Scarlato di Scafati. La notizia è di poche ore fa., che era ricoverata da diversi giorni nel reparto di terapia intensiva respiratoria. Le sue condizioni erano ritenute critiche. Si tratta del quinto decesso per il presidio scafatese, riconvertito in tempi record per l’emergenza Coronavirus.Dopo l’ex imprenditore 84enne di Scafati (la prima vittima del Covid 19 in città), sono morti nei giorni successivi un 79enne, anche lui di Scafati, un 56enne di Teggiano, comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, ed una 79enne di Pagani.