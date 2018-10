Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALERNO - Ancora controlli nelle zone collinari di Salerno volti alla prevenzione dei furti in appartamento e dei traffici illeciti, specie nei quartieri collinari e periferici. L’attività è stata svolta, in particolare sono state utilzizate ventotto pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale-Sezione Volanti della Questura di Salerno che hanno operato in collaborazione con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Gli agenti, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, hanno effettuato dodici posti di controllo ed identificazione di veicoli sospetti nella zona alta del centro cittadino (tra cui via Carmine, La Mennolella, via Laspro, via Calenda, via Moscati) e nella zona collinare, nei quartieri Brignano, Giovi, Ogliara, Pastorano, Sala Abbagnano e Sant’Eustachio. I controlli hanno portato all’identificazione di 213 persone e 127 veicoli. Sono state elevate anche alcune contravvenzioni al codice della strada. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.