Sabato 18 Agosto 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Costiera Amalfitana, uno come lui, non poteva mancare certamente all'appello. E dopo la parata di vip tra luglio e queste prime settimane di agosto, ecco comparire anche Denzel Washington. Arrivato a Positano, dove la passeggiata marinara si in questi giorni si è trasformata nel lungomare dei divi hollywoodiani. Dalla scorsa sera, il premio Oscar è tornato ad affacciarsi nella perla della Costiera dove ha riabbracciato gli amici Salvatore e Peppe Russo. Ma anche Junior Black, il giovane dj di casa Russo che sta iniziando le sue prime collaborazioni con Sony Music. E proprio col più giovane della famiglia Denzel ha posato in una foto ricordo a bordo dello yacht col quale è giunto in Costiera e dal quale è sceso solo per raggiungere Positano o per recarsi, come ha fatto qualche giorno fa, a Napoli, per riabbracciare una delle figlie che ha raggiunto la famiglia in vacanza in Italia. Per Denzel Washington il ritrovarsi tutti a Positano è diventato un appuntamento annuale. E la prima giornata in Costiera non poteva che trascorrerla ai tavoli di Chez Black. Poi, in serata, tutti al Music on the Rocks che ospita, al piano superiore, gli eleganti ambienti della Rada. Nonostante gli impegni cinematografi di questi ultimi tempi, Denzel Washington ha trovato così il tempo per riaffacciarsi in Costiera. Giunto da Los Angeles con la moglie Paulette a bordo di un jet privato, il popolare attore americano si è poi imbarcato su uno straordinario yacht che lo ha portato fin davanti alla baia di Positano. Denzel, che con molta probabilità farà rotta in Sardegna, si tratterrà in Costiera ancora qualche giorno soggiornando a la Boeme, la straordinaria residenza dei Russo.