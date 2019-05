Domenica 19 Maggio 2019, 17:50

Tragedia in pizzeria sabato sera a Battipaglia. Un uomo, 63enne battipagliese, è stato stroncato da un malore mentre era in compagnia di congiunti e amici. Il malcapitato è stato subito soccorso ed è stato allertato il 118 ma nulla è stato possibile per salavare l'uomo.Sul posto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che hanno ricostruito l'episodio e hanno allertato il magistrato di turno che ha predisposto il sequestro della salma e il trasferimento all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia dove questa mattina è stato effettuato l'esame esterno del cadavere.