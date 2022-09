Elezioni 2022, uninominale di Salerno alla Camera: Bicchelli (Noi Moderati) batte Bonavitacola

Clamoroso tonfo del Partito democratico nella Salerno del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Nel collegio uninominale Campania 2 del capoluogo per la Camera, infatti, non c'è la fa il vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola. Passa invece, con quasi 10 punti di percentuale di vantaggio, il candidato di Noi Moderati, per la coalizione del centrodestra Pino Bicchielli. I 5Stelle che questa volta proponevano Giuseppe Benevento non entrano neanche in partita.

