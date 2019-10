Centoduemila clienti distribuiti in 46 Comuni della provincia di Salerno per 6mila chilometri di linee e oltre 1800 cabine. È quanto dovrà gestire la nuova unità operativa di, del gruppo Enel, la cui sede è stata inaugurata ieri ad Agropoli , il Comune più popoloso del Cilento, nel Salernitano. La nuova unità, che controllerà a distanza, 24 ore su 24, tutti gli impianti interessati, è la 19esima in Campania, e rientra nel piano di incremento di E-Distribuzione per un controllo sempre più capillare del territorio, e sempre più «smart».«Puntiamo alla digitalizzazione completa dei nostri impianti - spiega, responsabile dell'Area Sud di E-Distribuzione - In questa ottica stiamo collegando gran parte delle nostre cabine con fibra ottica per garantire maggiore rapidità di intervento e migliore qualità del servizio clienti». Clienti che, in Campania, sono 2,8 milioni, serviti da una rete di circa 100mila km di linea di media e bassa tensione. «Vogliamo mantenere e rafforzare la presenza sul territorio - prosegue Ruscito - puntando al miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico, con la massima attenzione alla sicurezza e nel rispetto dell'ambiente».E proprio a proposito di ambiente, il responsabile dell'Area Sud spiega: «In Campania contiamo circa 35mila »produttori« di energia, con potenza installata di 1400 megawatt, una potenza rilevante, proveniente da fonti rinnovabili.». «Tra il 2021 e il 2023 - conclude Ruscito - investiremo circa 200 milioni di euro in Campania. Questi investimenti serviranno soprattutto a potenziare e sviluppare la rete».«Siamo molto soddisfatti della nuova unità operativa di E-Distribuzione - spiega il sindaco di Agropoli Adamo Coppola - Ciò dimostra la vicinanza dell'azienda al territorio. Uno degli attori più importanti in ambito energetico ha scelto Agropoli per avere un suo importante presidio in grado di garantire ai numerosi Comuni della zona un elevato standard nella qualità del servizio». All'inaugurazione della sede di Agropoli sono intervenuti, oltre a Ruscito e Coppola, il vescovo di Vallo della Lucania, il presidente della Provincia di Salerno, il vice-prefetto di Salerno, il vice-presidente di Confindustria Salerno, Roberto Calone, responsabile di «Esercizio Rete» Campania,, responsabile «Sviluppo Rete e, responsabile della zona Salerno-Sala Consilina.