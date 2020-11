È un risveglio drammatico per il Vallo di Diano. Federica non ce l'ha fatta. La ragazza di 21 anni di Teggiano rimasta gravemente ustionata in casa, a causa di un incidente domestico è deceduta nella notte. Purtroppo non sono servite le diverse operazioni al Cardarelli di Napoli e neanche la gara di solidarietà del Vallo di Diano per donarle il sangue. È un tragico risveglio per tutta la comunità.

