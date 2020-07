È del 26 giugno la delibera di giunta con la quale l’amministrazione del sindaco Fortunato Della Monica approva la modifica al Puc e al Put del Comune di Cetara per consentire la realizzazione di una caserma dei carabinieri in località Cannillo, attraverso un ampliamento del volume dell’edificio che si trova presso il campo sportivo. Una buona notizia per il comune costiero che, attraverso un accordo di programma, otterrà l’insediamento sul territorio di un presidio di sicurezza. E se Cetara gioisce, per quello che potrebbe essere un evento importante, di qui a poco Vietri sul mare perderà la propria stazione. I carabinieri, al servizio del maggiore Adriano Castellari, comandante della compagnia Salerno che ha competenza anche su Vietri e Cetara, saranno difatti trasferiti nell’altro comune della Divina.

La struttura vietrese, del resto non risponde più bene alle esigenze di sicurezza del territorio in quanto fatiscente e non più adatta a quelle che sono le necessità militari. Si trova difatti all'interno di un edificio, al termine di una lunga strada in discesa che spunta sul lungomare e le pattuglie, in caso di intervento urgente, devono attraversare tutto il litorale prima di risalire verso il centro. Il tutto in una strada a circuito e senso unico. Diversamente una nuova struttura, che verrebbe realizzata seguendo quelle che sono le esigenze dell'Arma, avrebbe una funzionalità diversa e migliore.