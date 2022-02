Il giallo dei rifiuti tunisini: custoditi al porto, alterati i piombi dei 213 container

Hanno toccato terra italiana, oltre un anno e mezzo dopo, i container contenenti i rifiuti tunisini. E non appena sbarcati dalla nave Martine A, entrata in porto dopo quattro giorni in rada, sono stati sottoposti a sequestro da parte delle forze dell'ordine. Carabinieri del Noe e Guardia di Finanza sono subito entrati in azione e fatto scattare i sigilli. I militari dell'Arma del Nucleo operativo ecologico guidati dal maggiore Giuseppe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati