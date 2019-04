Lunedì 8 Aprile 2019, 20:20

I carabinieri del Noe di Salerno hanno apposto i sigilli di sequestro a un impianto industriale sito in un’area abitativa del comune di Scafati.Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, i militari hanno ispezionato un noto impianto adibito alla trasformazione di materie plastiche e produzione di buste e sacchetti in plastica, accertando gravi violazioni in materia ambientale.A conclusione degli accessi ispettivi avviati nel mese di febbraio dai militari del Noe, con l’ausilio di personale tecnico dell’Arpa di Salerno per le indagini fonometriche nell’ambiente esterno, era emerso infatti che gli strumenti al servizio dell’impianto risultavano privi di sistemi di abbattimento o riduzione di rumori, superando i limiti consentiti, e tali da provocare l’immissione negli ambienti circostanti di rumori assordanti per il vicinato.È stata riscontrata inoltre l’assenza della prevista autorizzazione alle emissioni in atmosfera sebbene l’attività produttiva produca immissioni inquinanti, nonché della prescritta certificazione antincendio.