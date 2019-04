Incendio al nuovo impianto di illuminazione a Nocera Superiore. Potrebbe essere doloso.

Sabato 6 Aprile 2019, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe essere doloso l'incendio che si è sviluppato la notte scorsa in via Russo a Nocera Superiore. E' rimasto danneggiato l'impianto elettrico dell'illuminazione stradale che era stato riammodernato nei giorni scorsi. Le fiamme sarebbero state appiccate ad un contenitore dei rifiuti e si sono poi propagate all'impianto. La ditta, che sta realizzando i lavori, ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri. E provvederà al ripristino della sezione di tracciato elettrico per riaccendere i led delle lampade che sono rimasti danneggiati.