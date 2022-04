Grosso incendio in un deposito a Nocera paura e diversi residenti evacuati

Un grosso incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, a Nocera Superiore, in via Case Vecchie. Alle squadre di vigili del fuoco intervenute con urgenza sul posto, in ragione del fumo visibile da più parti, sono servite diverse ore per ripristinare in gran parte la situazione ed evitare seri pericoli per abitazioni e residenti.

L'incendio si è sviluppato nella località Starza, all’interno di un terreno in cui vi erano delle costruzioni in legno e della plastica. Il fuoco in poco tempo ha raggiunto anche un’abitazione vicina, danneggiando le pareti esterne e la recinzione di un’altra casa. Coinvolto anche un camion parcheggiato all’esterno. Non si sono registrati feriti, ma i vigili del fuoco hanno lavorato per più ore, onde evitare nuovi focolai e mettere in sicurezza la zona. Diversi abitanti, nel frattempo, avevano lasciato le case in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. Durante l'incendio, l'allarme è stato condiviso anche sui social, con la raccomandazione di tenere chiuse le finestre per i residenti, per non essere intossicati dal fumo generato dalle fiamme. Sul posto era giunta anche un'ambulanza, per ragioni di sicurezza. Da chiarire le cause che hanno generato l'incendio. Nulla viene escluso, al momento.