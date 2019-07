Domenica 14 Luglio 2019, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 17:34

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in via Sanguette, sotto il ponte della Ferrovia ed a pochi passi dai terreni coltivati.Dalle denunce dei residenti della zona, le fiamme avrebbe origine dolosa e non si tratterebbe di un caso isolato. Pare ci sia qualcuno, che di proposito e con una determinata cadenza, incendi sterpaglie e rifiuti mettendo a rischio l'incolumità dei residenti.L'ultimo rogo, in ordine di tempo, è stato ripreso con un cellulare ed il video è diventato subito virale. Tanti i commenti di condanna. La denuncia dei cittadini e forte e chiedono maggiore controllo del territorio.