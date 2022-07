È morto dopo oltre un mese di agonia l'uomo che era alla guida di un'auto uscita fuori strada a Sala Consilina. Si tratta di un uomo del posto ricoverato prima al San Leonardo e poi a Campolongo per la riabilitazione, qui purtroppo ha perso la vita.

Le sue condizioni dopo l'incidente pur se gravi non sembravano critiche e anzi era in via di guarigione. Purtroppo questa mattina il decesso del settantenne.