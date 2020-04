La Segreteria del Co.I.S.P. Salerno, sindacato di polizia, sta distribuendo mascherine a tutti gli iscritti della provincia e molte altre le ha donate a vari uffici ed articolazioni della provincia di Salerno. L’assegnazione per un totale di 200 mascherine, saranno suddivise tra Polizia di Stato tra cui Ufficio Prevenzione Generale – Settore Servizi Vari – Commissariati di Provincia – Polizia Stradale – Polizia Ferroviaria – Ufficio Sanitario Provinciale. Le mascherine acquistate, a 8.50 euro l’una, sono composte da tre strati: laminatura esterna in poliuretano, supporto mediano in poliestere, superficie interna in microspugna 100% cotone, non contenente lattice e con funzione antibatterica ed impermeabile. Tutti i materiali utilizzati sono stati sottoposti ai dovuti esami di laboratorio prima della distribuzione, ed hanno la particolarità di poter essere sterilizzate per oltre 50 cicli, per cui con uno strandard molto elevato del rapporto qualità/prezzo. L’iniziativa, che ha fatto seguito ad un parere unanime della Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di Salerno, con è da considerare quale contributo minimo di vicinanza ai poliziotti in questo momento di difficoltà diffusa legata all’emergenza coronavirus . © RIPRODUZIONE RISERVATA