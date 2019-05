CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Maggio 2019, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli occhi la speranza, nel cuore la ferma volontà di farcela. Nonostante le avversità. Con impegno e passione. È la storia di un ragazzo con un sogno che sembrava impossibile, arrivare in Italia e diventare chef. Guadagnandosi un contratto a tempo indeterminato nella vallata metelliana. La vicenda di Abdoulaye Traorè, inizia in Mali il 22 luglio di 19 anni fa. Lui vive in uno Stato dell'Africa occidentale senza sbocchi sul mare. Il suo passato è racchiuso in racconti ancora forti e toccanti. Poi, un giorno del 2017, arriva a Salerno. E qui, al Cpia, il Centro provinciale istruzione adulti, punto di riferimento istituzionale per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, frequenta un corso di italiano ottenendo così il permesso di soggiorno. Si iscrive a Cinema lab, un laboratorio cinematografico del Giffoni Film Festival e ai progetti sul «Fare Impresa». A settembre scorso prende parte al progetto di «Street food & beverage» con contaminazioni etniche da tutto il mondo, nell'ambito della terza annualità di «Scuola Viva». Il giovane uomo si impegna. Studia e si distingue per la sua bravura. Nelle settanta ore che trascorre tra laboratori, lezioni su scienze dell'alimentazione, cucina e sala, viene notato dai talent scout. Finché, prima ancora di aver completato gli studi, ecco il suo premio: un'assunzione al Mademoiselle Charlotte Bistrot Pâtisserie di Cava. Perché la tenacia, la buona volontà premiano sempre. Abdoulaye che sta già lavorando nella cucina del locale di Cava de' Tirreni diretto da Vincenzo Carotenuto, tra qualche mese conseguirà anche la licenza media. Si, perché Abdoulaye trascorre la sua giornata lavorando e studiando. Senza mai perdere il sorriso. Quel sorriso che illumina il suo viso. E oggi, che ha anche trovato casa a Vietri sul Mare, pedala ogni giorno con la sua bici da Cava fino al borgo costiero mentre vede il suo sogno di diventare chef, ormai sempre più vicino. «La nostra è una sfida che stiamo vincendo dice Ornella Pellegrino, preside del CpiaAbdoulaye - È un successo vedere questo contratto. I nostri studenti si stanno integrando perfettamente. Offriamo a tutti loro, italiani e stranieri, la medesima opportunità di partecipare a progetti culturali che possano determinare l'inserimento nel mondo del lavoro. Educazione e inserimento per la vita quindi, in modo propositivo. Sia con lezioni frontali che laboratoriali. E tutto ciò è possibile con il lavoro quotidiano di esperti illuminati, come Umberto Ferrigno o Vincenzo Carotenuto, insegnanti che dedicano il proprio tempo alla causa».