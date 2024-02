Non accetta la fine della storia, maltratta e aggredisce la ex: allontanato dal Gip

Maltratta la compagna, viene allontanato con un provvedimento del tribunale. A firmare un'ordinanza con divieto di avvicinamento è il Gip del tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di un uomo di Castel San Giorgio, di 36 anni, indagato per maltrattamenti nei confronti di familiare o convivente, oltre che per lesioni personali.

La vittima risulta essere la ex compagna.

Stando alla denuncia presentata proprio dalla donna, l'uomo avrebbe tormentato la coetanea, non accettando la fine della relazione. Uno schema classico, che si ripresenta spesso nelle indagini per reati commessi contro le donne, in particolare per maltrattamenti e stalking. Tra pedinamenti, minacce e anche un'aggressione, con tanto di referto medico allegato alla denuncia sporta dalla parte offesa, il 36enne avrebbe reso intollerabile e complicata la vita della ex compagna.

Al punto da stravolgerle le abitudini di vita, negli ultimi mesi, costringendola così a rivolgersi ai carabinieri. Qualora l'indagato - che nei prossimi giorni sarà interrogato dal giudice riguardo le accuse mosse - dovesse violare il provvedimento, avvicinandosi alla vittima o ai luoghi da quest'ultima frequentati, rischia un aggravamento dell'attuale misura e il carcere. Nella denuncia, la donna aveva ripercorso diversi momenti, nel tempo, durante i quali l'uomo l'avrebbe più volte ingiuriata e maltrattata in modi differenti, al punto da costringere poi la stessa a interrompere la relazione.